Ohrdruf

27 Jahre alter Autofahrer verletzt: 30 000 Euro Schaden

05.12.2018, 09:09 Uhr | dpa

Ein 27 Jahre alter Autofahrer ist an einer Kreuzung in Ohrdruf (Landkreis Gotha) mit seinem Wagen in einen Sattelzug gekracht und schwer verletzt worden. An der Kreuzung waren am Dienstagabend die Ampeln ausgeschaltet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 27-Jährige kam mit seinem Auto aus einer Nebenstraße und bemerkte den von der Bundesstraße abbiegenden Lastwagen mit Sattelzug zu spät. Der Autofahrer fuhr in die Seite des Lasters und wurde im Wagen eingeklemmt. Einsatzkräfte mussten den 27-Jährigen befreien und ins Krankenhaus bringen. Es entstand ein Schaden von rund 30 000 Euro.