Halle (Saale)

21 Schuhmacher-Unternehmen in Sachsen-Anhalt

05.12.2018, 10:30 Uhr | dpa

Die wenigsten Schuhe und Stiefel, die Kinder und Erwachsene für den Nikolaus bereitstellen, kommen aus heimischer Produktion. In Sachsen-Anhalt habe es zuletzt nur noch 21 Schuhmacher-Unternehmen gegeben, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mit. Insgesamt hätten sie 60 Beschäftigte gehabt und einen Umsatz von knapp 2,5 Millionen Euro erzielt. Die Zahlen beruhen auf der Handwerkszählung 2016.