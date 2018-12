Aue

Erzgebirge Aue testet in der Türkei gegen Halle und Rostock

05.12.2018, 10:43 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue wird sein Winter-Trainingslager in dieser Saison wieder in der Türkei beziehen. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, bereitet sich die Mannschaft von Trainer Daniel Meyer vom 7. bis 16. Januar 2019 in Belek auf die zweite Saisonhälfte vor. In den vergangenen zwei Jahren hatten die Auer in Spanien ihr Winterquartier bezogen. In Belek stehen für das Meyer-Team auch Testspiele gegen die Drittligisten Hallescher FC (9. Januar) und Hansa Rostock (11. Januar) auf dem Programm. Für den 15. Januar ist eine weitere Partie geplant, der Gegner steht noch nicht fest. Nach der Rückkehr aus der Türkei testen die "Veilchen" am 20. Januar außerdem beim FC Carl Zeiss Jena. Die Rückrunde in der 2. Liga wird am 29. Januar fortgesetzt. Dann ist der FC Erzgebirge zum Ostduell beim 1. FC Magdeburg zu Gast.