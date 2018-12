Hamburg

Überfrierende Nässe und Reif behindern Verkehr im Norden

05.12.2018, 10:48 Uhr | dpa

Überfrierende Nässe und Reif haben in der Nacht zum Mittwoch den Verkehr im Norden behindert. Auf glatten Straßen in Hamburg und Schleswig-Holstein kam es örtlich zu Staus und stockendem Verkehr. Auf der Autobahn 21 kam der Verkehr auf Grund der Fahrbahnverhältnisse zwischen Wahlstedt und Schackendorf zeitweise zum Stillstand. Glätteunfälle wurden der Polizei zunächst nicht gemeldet. Nach Einschätzung der Meteorologen blitzte der Winter jedoch nur kurz auf. Der Deutsche Wetterdienst DWD kündigte für das Wochenende milde Temperaturen mit zum Teil schauerartigen Regenfällen an.