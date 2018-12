Berlin

Kameruner Landry Nnoko soll neuer Center bei ALBA werden

05.12.2018, 12:22 Uhr | dpa

Ein Spieler von Alba Berlin läuft an dem Logo des Vereins vorbei. Foto: Lukas Schulze/Archiv (Quelle: dpa)

Basketball-Bundesligist ALBA Berlin steht kurz vor der Verpflichtung von Center Landry Nnoko. Der 24-jährige Kameruner trainiert schon seit einigen Tagen mit dem Team und soll fest verpflichtet werden. "Wir verfolgen ihn schon seit drei Jahren. Und jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben, ihn zu holen. Wir haben großes Interesse an ihm", sagte Sportdirektor Himar Ojeda am Mittwoch.

Nnoko stand zuletzt beim türkischen Erstligisten Sakarya BB unter Vertrag. Doch den Verein plagen finanzielle Probleme und er konnte zuletzt die Gehälter nicht mehr bezahlen. Sakarya will den 2,08 Meter großen Center eigentlich nicht abgeben, aber aktuell besitzt Nnoko dort keinen gültigen Kontrakt mehr. Da witterte ALBA seine Chance. "Der Weltverband FIBA muss aber das erst noch bestätigen. Wir sind aber sehr optimistisch, dass es klappt", berichtete Ojeda.

Wenn alles geklärt ist, soll der Kameruner einen Vertrag für diese und die kommende Saison erhalten. "Auch einige Euroleague-Teams hatten Interesse an ihm. Er ist auch eine Investition für die Zukunft", meinte Ojeda. Nnoko wurde 2017 vom NBA-Club Detroit Pistons geholt, spielte dann aber nur in der G-League bei Grand Rapids Drive. Nun soll Berlin seine nächste Station werden. In den nächsten Tagen soll die vertragliche Situation geklärt sein.

Für einen Einsatz am Freitag im Bundesliga-Heimspiel gegen die Frankfurt Skyliners wird es aber wohl noch nicht reichen. "Das ist wohl unrealistisch", glaubt Ojeda.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich ALBA von dem Center Clint Chapman getrennt, der zum Ligakonkurrenten MHP Riesen Ludwigsburg wechselte. Von Nnoko erhoffen sich die Berliner vor allem in der Defensive mehr Impulse. "Er wird das Team besser machen", glaubt der Sportdirektor.