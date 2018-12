Fußgängerin nach Unfall gestorben: Zeugen gesucht

05.12.2018, 12:24 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb)- Nach dem Tod einer 69-jährigen Frau in Folge eines Verkehrsunfalls am Freitag in Berlin-Wannsee sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten, werden Hinweise zum Unfallhergang erbeten. Insbesondere wird nach einer Frau gesucht, die von einem Kellner eines indischen Restaurants kurz nach dem Unfall die Polizei rufen ließ.

Die 69-jährige Fußgängerin soll nach derzeitigen Erkenntnissen am Freitag von einem 63-Jährigen mit seinem Auto angefahren worden sein, als sie die Königstraße in Höhe einer Bushaltestelle überqueren wollte. Sie erlag ihren lebensgefährlichen Verletzungen zwei Tage nach dem Unfall im Krankenhaus.