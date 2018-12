Bad Homburg vor der Höhe

Dialysespezialist FMC kauft Behandlungszentren in China

05.12.2018, 12:35 Uhr | dpa

Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) baut sein Engagement zur Behandlung von Nierenkranken auf dem wichtigen Markt China aus. FMC habe eine 70-prozentige Beteiligung am Unternehmen Guangzhou KangNiDaiSi Medical Investment erworben, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Bad Homburg mit. KangNiDaiSi baue drei Dialysezentren in den Städten Guangzhou und Zhaoqing im Südosten der Volksrepublik. Ein geplantes viertes Zentrum in Guangzhou ist geplant. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

FMC habe ferner die Mehrheit an den Gesundheitsfirmen Henan Aishen und Aishen Beijing erworben, die derzeit 13 Dialysezentren und ein Nierenzentrum errichteten. Das Kliniknetz werde dann die Provinzen Hainan, Henan, Guangdong und Shandong abdecken. Die Expansion in weitere Provinzen sei geplant. Ferner habe FMC eine Beteiligung von 60 Prozent an Daqing Kangda Dialysezentrum in der Provinz Heilongjiang im Nordosten Chinas erworben.

Die Zukäufe seien "wichtige strategische Schritte" für FMC in China, sagte Vorstandschef Rice Powell. Dort litten mehr als 120 Millionen Menschen an chronischen Nierenerkrankungen. Als zweitgrößter Markt für Dialyseprodukte sei die Volksrepublik ein Wachstumsmarkt.