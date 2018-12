Wiesbaden

Linke fordern Abschiebestopp nach Afghanistan

05.12.2018, 12:43 Uhr | dpa

Die Linken-Fraktion im hessischen Landtag hat Abschiebungen nach Afghanistan verurteilt. Die Fraktionsvorsitzende Janine Wissler forderte am Mittwoch in Wiesbaden, Hessen müsse bei Asylanträgen vorhandene Spielräume ausschöpfen und Flüchtlingen einen sicheren Aufenthalt bieten. Niemand solle nach Afghanistan abgeschoben werden.

Gerade bei Jugendlichen, die zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen, bestünden weitere Ermessensspielräume. "Im Interesse der Betroffenen und im Sinne einer humanitären Asylpolitik sollten die Möglichkeiten genutzt werden", sagte Wissler. Sie kritisierte, dass Hessen weiter nach Afghanistan abschiebe, obwohl sich die Sicherheitslage in dem Land weiter verschärfe. Auch Schüler lebten in Angst vor Abschiebungen nach Afghanistan - das sei ein nicht hinnehmbarer Zustand, sagte Wissler.

In der afghanischen Hauptstadt Kabul war am Mittwoch ein Abschiebeflug aus Deutschland eingetroffen. Beamte am Flughafen teilten mit, dass die Maschine kurz vor 7.00 Uhr Ortszeit gelandet sei. Demnach seien 14 abgeschobene Afghanen an Bord gewesen.