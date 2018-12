Bad Kreuznach

Schindler warnt vor Protestpotenzial im ländlichen Raum

05.12.2018, 13:24 Uhr | dpa

Der Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz hat vor möglichen politischen Folgen einer Vernachlässigung des ländlichen Raumes gewarnt. "Wenn wir den ländlichen Raum nicht stärken, dann werden wir die gleiche Entwicklung wie in England erleben", sagte Norbert Schindler am Mittwoch am zweiten Tag der Vollversammlung der Kammer in Bad Kreuznach laut Redemanuskript. "Dort haben vor allem Einwohner des ländlichen Raumes für den Brexit gestimmt." So entstehe Potenzial für Protestparteien - auch in Deutschland. Das gelte es zu verhindern.

Der Koalitionsvertrag der Mainzer Ampel-Koalition sehe zwar vor, dass zwischen Städten und Land keine Kluft entstehen soll. Noch sei aber nicht sichtbar, welche konkreten Instrumente diesem Ziel dienen sollten. Es sei nötig, nicht nur Kommunen zu stärken, sondern gerade auch landwirtschaftliche Unternehmen im ländlichen Raum.

Landwirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) sagte in Bad Kreuznach, die Regierung trete weiter dafür ein, Betriebe bei der Modernisierung zu fördern. Auch solle ihnen geholfen werden, ihre Produktions- und Vermarktungsstrukturen zu verbessern. "Ich möchte den ländlichen Raum stärken", betonte Wissing. Instrumente dafür reichten von der Förderung der Infrastruktur über Unterstützung bei der Digitalisierung bis hin zu einem "umfangreichen Agrarumwelt- und Klimaschutzpaket". Gleichzeitig müsse die Landwirtschaft bereit sein, in Produktion und Vermarktung auf veränderte Erwartungen der Kunden und den Klimawandel zu reagieren.