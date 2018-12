Hamburg

Nikolaus im Tierpark: Riesengarnelen für die Walrösser

05.12.2018, 13:51 Uhr | dpa

Die fünf Walrösser im Tierpark Hagenbeck haben Besuch vom Nikolaus bekommen: Tierpfleger Dirk Stutzki besuchte seine Schützlinge am Mittwoch im roten Mantel und Zipfelmütze in ihrem Gehege und überraschte sie mit Riesengarnelen. Laut Informationen des Hamburger Tierparks gehören Garnelen zu den Leibgerichten der Walrösser, stehen aber aus Kostengründe für gewöhnlich nicht auf dem Speiseplan. Recht unbeeindruckt zeigten sich die Dickhäuter hingegen von den Nikolausstiefeln aus Eis, die als Spielzeuge gedacht waren. Lieber wälzten sie sich in dem Schnee, den die nahegelegene Eissporthalle in Stellingen ihnen zur Feier des Tages zur Verfügung gestellt hatte.