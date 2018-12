Gedenken an NS-Opfer

In Hagen werden weitere Stolpersteine verlegt

05.12.2018, 15:33 Uhr | nhr, t-online.de

Stolpersteine erinnern überall in Deutschland und Europa an die Opfer der NS-Diktatur: In Hagen werden diese Woche neue Stolpersteine verlegt. (Symbolbild) (Quelle: imago)

Sie sollen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern: Gedenktafeln in Form von Messingblöcken, die in Gehwege eingelassen werden. In Hagen werden in dieser Woche weitere Stoplersteine verlegt.

In dieser Woche werden in Hagen neue Stolpersteine verlegt. Die quadratischen Messingblöcke werden wie Pflastersteine in den Boden eingelassen und sollen dort – an den ehemaligen Wohnorten – an NS-Opfer erinnern. Die sichtbare Seite der Metallblöcke zeigt eine Gedenktafel, auf der Name, Geburtstag- und oft auch Ort sowie das Todes- oder Deportationsdatum stehen.

Die Idee stammt vom Kölner Künstler Gunter Demnig, der auf diese Weise den Opfern der Diktatur ein Stück ihrer Identität wiedergeben möchte. Seit den 1990er Jahren werden in vielen europäischen Ländern Stolpersteine verlegt. Wie jetzt auch wieder in Hagen. Am Freitagmittag ist zudem eine Kranzniederlegung auf dem Friedhof Delstern geplant.