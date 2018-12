Köln

Lkw fährt auf Stauende: Pkw-Fahrer lebensgefährlich verletzt

05.12.2018, 16:59 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A1 sind am Mittwochmorgen drei Autofahrer schwer verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Ein Lkw war zwischen Niehl und dem Kreuz Köln auf ein Stauende aufgefahren und hatte einen Pkw auf den davor fahrenden Wagen aufgeschoben, wie die Polizei mitteilte. Für Feuerwehr und Polizei gab es kaum ein Durchkommen zur Unfallstelle: Bedingt durch eine Baustelle hinter der Leverkusener Brücke hatten die Autofahrer enorme Schwierigkeiten auszuweichen.

Eine Sprecherin des Landesbetriebs Straßen.NRW wies darauf hin, dass an der Unfallstelle trotz Baustelle drei Fahrspuren vorhanden sind. Sie appellierte an die Autofahrer, schon bei der Bildung des Staus, eine Rettungsgasse zu bilden. "Wenn die Fahrzeuge erst Stoßstange an Stoßstange stehen, ist es dafür zu spät", sagte sie.