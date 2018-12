Berlin

Letzter Union-Test vor Rückrundenstart im Januar in Basel

05.12.2018, 17:03 Uhr | dpa

Letzter Testgegner des Berliner Fußball-Zweitligisten 1. FC Union vor dem Rückrundenstart am 31. Januar gegen den 1. FC Köln ist der FC Basel. Die Berliner spielen am 26. Januar 2019 beim letzten von Union-Coach Urs Fischer trainierten Club, mit dem der Schweizer zwei Landesmeistertitel in Serie holte. Union schließt die Hinrunde mit einem Auswärtsspiel am 23. Dezember in Aue ab.

Mit dem siebenmaligen Champions League-Teilnehmer FCB kommt eine echte Herausforderung auf das Fischer-Team zu. Der Verein aus dem St. Jakobs Park hat einen hochkarätigen Kader, mit dem er sich in der jüngeren Vergangenheit als erfolgreichste Mannschaft der Schweiz etablieren konnte. Derzeit belegt der FC Basel den 4. Tabellenplatz in der höchsten Spielklasse.