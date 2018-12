Bochum

Lkw kollidiert mit Straßenbahn: sechs Schwerverletzte

05.12.2018, 17:05 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß eines Lastwagens mit einer Straßenbahn sind in Bochum elf Menschen verletzt worden - darunter sechs schwer. Der Autotransporter stieß nach ersten Erkenntnissen bei einem unerlaubten Wendemanöver am Mittwochmittag an einer Kreuzung mit der Bahn zusammen, teilte die Polizei mit. Die stadteinwärts fahrende Straßenbahn wurde dabei komplett aus den Schienen gehoben und seitlich weggedrückt. Unter den elf Verletzten sind fünf Jugendliche. Der Autotransporter war mit sechs Wagen beladen. Der Sachschaden wird auf mehrere 100 000 Euro geschätzt.