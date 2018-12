Ottersberg

Fast 200 Kühe freigelassen: Polizei sucht Täter

05.12.2018, 17:09 Uhr | dpa

Fast 200 Kühe haben Unbekannte aus zwei Ställen in den Kreisen Rotenburg und Verden freigelassen. Drei Tiere verletzten sich schwer, als sie draußen im Dunkeln stürzten. Die Motive der Täter seien völlig unklar, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Gesucht werden nun Zeugen, die Verdächtiges in der Nähe der Tatorte bemerkt haben. Im ersten Fall hatten die Täter am Samstagabend in Ottersberg rund 90 Kühe aus einem Stall auf eine angrenzende Weide getrieben. Einige Stunden später bemerkte ein Bauer im etwa 20 Kilometer entfernten Westerwalsede, dass ebenfalls rund 90 Kühe aus seinem Stall gelaufen waren.