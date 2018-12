Steinfeld (Oldenburg)

Angeblicher Wolfsangriff: CDU fordert zweites Gutachten

05.12.2018, 17:09 Uhr | dpa

Nachdem Wissenschaftler für den angeblichen Angriff eines Wolfes keine Belege gefunden haben, fordert die niedersächsische CDU ein zweites Gutachten. "Der Verdacht auf einen Wolfsangriff konnte nicht ausgeräumt werden. Das Umweltministerium sollte den vermeintlichen Wolfsangriff nicht einfach abtun", sagte CDU-Generalsekretär Kai Seefried am Mittwoch. Daher wäre Umweltminister Olaf Lies (SPD) gut beraten, ein weiteres Gutachten einzuholen. "Es geht hier um einen potenziellen Angriff eines Raubtieres auf den Menschen. Ich kann sehr gut verstehen, wenn sich die Anwohner nun Sorgen machen", betonte Seefried.

Ein Gemeindearbeiter war am Dienstag vergangener Woche in Steinfeld rund 30 Kilometer nordöstlich von Bremen gebissen worden, wie er der Polizei später berichtete. Der Mann arbeitete demnach kniend am Zaun einer Grünanlage des Friedhofs. Als er nach hinten griff, sei seine Hand plötzlich festgehalten worden. Er blickte sich um und war überzeugt, einen Wolf zu sehen, der zugeschnappt hatte. Einen Tag später ließ der 55-Jährige seine Hand verarzten. Eine DNA-Analyse von tierischen Haarproben vom Pullover des Mannes, die das Umweltministerium an das Senckenberg-Institut in Hessen geschickt hatte, hatte keinen Nachweis für einen Wolfsangriff gebracht.