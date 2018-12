Erfurt

Höcke hält CDU für möglichen Koalitionspartner der AfD

05.12.2018, 17:16 Uhr | dpa

Thüringens umstrittener AfD-Partei- und Fraktionschef Björn Höcke sieht die AfD nicht in der Dauerrolle als Oppositionspartei in Deutschland. Die AfD habe die Politik aus der Opposition heraus belebt, wolle aber mittelfristig Regierungsverantwortung übernehmen, sagte Höcke am Mittwoch in Erfurt. "Wir wollen das Land gestalten." Als möglicher Koalitionspartner käme seiner Meinung nach eine reformierte CDU infrage. "In der CDU gibt es bürgerliche Restbestände."

Veränderungsbedarf bei der AfD für das Ziel einer Regierungsverantwortung sieht Höcke nicht. "Die AfD muss sich nicht verändern. Sie muss ihre Position halten als grundsätzliche Alternative."

Höcke, der dem ultrarechten Flügel in der AfD zugerechnet wird, war vor einigen Wochen zum Spitzenkandidaten seiner Partei für die Thüringer Landtagswahl im Oktober 2019 gewählt worden. Innerhalb der AfD gibt es unterschiedliche strategische Positionen. Teile der Partei sehen die AfD auch künftig in der Oppositionsrolle.