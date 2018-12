Könnern

Leerstehender Speicher brennt

05.12.2018, 18:02 Uhr | dpa

In Beesenlaublingen im Salzlandkreis ist ein leerstehender alter Speicher in Brand geraten. Menschen seien nicht betroffen, sagte ein Sprecher der Leitstelle des Kreises am Mittwochabend. Es seien 14 Feuerwehren mit 35 Fahrzeugen vor Ort. Ein Ende der Löscharbeiten sei noch nicht abzusehen.