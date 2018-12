Berlin

Großer Dachstuhlbrand in Mitte: Weitere Gebäude betroffen

05.12.2018, 18:21 Uhr | dpa

In einem Dachstuhl in Berlin-Mitte ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Es brenne in der Köpenicker Straße auf einer Fläche von 500 Quadratmetern, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand auf angrenzende Gebäude übergreife. Ob es Verletzte gab, war noch unklar. "Wir sind mit 80 Einsatzkräften vor Ort oder auf der Anfahrt", hieß es bei Twitter.