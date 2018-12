Dannenberg (Elbe)

78-Jährige von Sattelzug überfahren

05.12.2018, 18:31 Uhr | dpa

Eine 78 Jahre alte Fußgängerin ist auf einer Bundesstraße in Dannenberg von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Die Frau sei am Mittwoch ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn gelaufen, teilte die Polizei nach ersten Ermittlungen mit. Sie starb noch am Unfallort. Einen Fußgängerübergang gebe es an der Stelle im Ortsteil Lüggau nicht, sagte eine Sprecherin. Der Lastwagenfahrer (58) erlitt einen Schock.