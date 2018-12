Winningen

Deutscher Engagementpreis für Projekt für saubere Gewässer

05.12.2018, 18:33 Uhr | dpa

Der Deutsche Engagementpreis 2018 geht an ein von Paddlern an der Mosel gegründetes Projekt für die Reinhaltung von Gewässern. Das "Clean River Project" ist einer von sechs Preisträgern der mit je 5000 Euro dotierten Auszeichnung, mit der seit 2009 bürgerliches Engagement in Deutschland gewürdigt wird, wie die Veranstalter mitteilten. Die Initiative aus Winningen an der Mosel hat in diesem Jahr als einer von drei Preisträgern bereits den rheinland-pfälzischen Umweltpreis erhalten. Die Mitglieder setzen sich für saubere Flüsse und Meere ein und engagieren sich mit Aufräum- und Aufklärungsaktionen gegen die Verschmutzung mit Plastikmüll.

Die weiteren Preise gehen an die Initiative gegen Fremdenhass "Wir schaffen das!" (Mecklenburg-Vorpommern), den Bundesverband behinderter Pflegekinder (Niedersachsen), an das Projekt "Silberpfoten - Für Senioren und ihre Tiere" (Baden-Württemberg) und an die Anti-Gewalt-Initiative "180 Grad Wende" (Nordrhein-Westfalen). Den mit 10 000 Euro dotierten Publikumspreis bekommt "Moje Tieden - gegen Altersarmut von Frauen in Ostfriesland" aus Niedersachsen. Die diesjährigen Gewinner wurden von einer 13-köpfigen Fachjury aus mehr als 550 Vorschlägen ausgewählt. Zur Preisverleihung am Mittwochabend in Berlin wurden neben Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) rund 500 Gäste erwartet.