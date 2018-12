Aurich

Rentner kommt nach tödlicher Hammerattacke vor Gericht

05.12.2018, 18:59 Uhr | dpa

Nach einer tödlichen Hammerattacke auf seine Frau kommt ab heute ein 69 Jahre alter Mann in Aurich vor Gericht. Er muss sich wegen Mordes verantworten. Nach dem Angriff in diesem Juli hatte der Senior nach Angaben der Polizei selbst bei der Wache angerufen und seine Tat geschildert. Seine 64-jährige Frau überlebte die Attacke in der Wohnung des Paares in Aurich nicht. Die Motive für die Tat liegen noch im Dunkeln.