Mendig

86-Jähriger will ausparken: Mutter und Kind schwer verletzt

05.12.2018, 20:44 Uhr | dpa

Ein 86 Jahre alter Autofahrer hat beim Ausparken in Mendig zwei Fußgänger schwer verletzt, darunter ein fünfjähriges Kind. Der Unfall sei am Mittwoch auf einem Supermarktparkplatz passiert, teilte die Polizei mit. Der Mann habe rückwärts rangieren wollen. "Aufgrund eines Fahrfehlers beschleunigte sein Fahrzeug unkontrolliert", wie es in einer Mitteilung heißt. Mehrere Autos wurden gerammt oder aufeinander geschoben. Eine Mutter und ihr Kind, die zu Fuß auf dem Parkplatz unterwegs waren, wurden erfasst und erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.