Hannover

Niedersächsischer Medienpreis 2018 wird vergeben

06.12.2018, 01:05 Uhr | dpa

Zum 24. Mal vergibt die Landesmedienanstalt heute den niedersächsischen Medienpreis. Mit der Auszeichnung werden in Hannover Journalisten privater Hörfunk- und Fernsehsender für herausragende Beiträge geehrt. Der mit insgesamt 15 000 Euro dotierte Medienpreis wird in acht Kategorien vergeben. Wer die Auszeichnung bekommt, wird erst während der Veranstaltung am Donnerstagabend bekannt. Aus 278 Einreichungen hat die Jury 22 Beiträge nominiert. Die Laudatoren des Abends kommen aus Sport, Medien und Unterhaltung, einer von ihnen ist der Musiker Adel Tawil.