Stendal

Umgebautes Winckelmann-Museum öffnet wieder

06.12.2018, 01:05 Uhr | dpa

Das umgebaute und erweiterte Winckelmann-Museum in Stendal wird am Wochenende wieder für Besucher öffnen. Seit rund eineinhalb Jahren war das Haus zum Leben und Werk des Archäologen und Aufklärers Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) eine Baustelle - und das länger als geplant. Ursprünglich war die Wiedereröffnung für Mai geplant gewesen. Es kam aber zu Verzögerungen und zu Kostensteigerungen. Knapp 3,3 Millionen Euro hat der Umbau gekostet, erst Anfang der Woche hatte der Stadtrat beschlossen, knapp eine halbe Million Euro zusätzlich beizusteuern. Einen ersten Einblick gibt das Museum nun heute.

Die neue Winckelmann-Ausstellung ist größer als die alte, um zahlreiche Schaustücke ergänzt und moderner, wie das Museum vorab mitteilte. Es gebe multimediale Stationen sowie spielerische Zugänge für Kinder zum Leben und Werk Winkelmanns. Hinzu kommt das Familienmuseum, das die römische Welt erlebbar macht.

Der offizielle Festakt zur Wiedereröffnung ist für Freitagabend (7.12.) geplant. Für alle Besucher ist das Museum dann von Sonntag an geöffnet. Die Winckelmann-Jubiläen 2017/18 neigen sich dem Ende. Im vergangenen Jahr war der 300. Geburtstag des Gelehrten gefeiert worden, in diesem Jahr sein 250. Todestag. Winckelmann war in Stendal geboren worden.