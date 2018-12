Wiesbaden

CDU und Grüne präsentieren Stand der Koalitionsverhandlungen

06.12.2018, 01:46 Uhr | dpa

CDU und Grüne wollen heute über den ersten Stand ihrer Koalitionsverhandlungen informieren. Die Beratungen über eine Fortsetzung von Schwarz-Grün hatten offiziell am 19. November begonnen. Seitdem drang nahezu nichts an die Öffentlichkeit. Nun wollen CDU-Generalsekretär Manfred Pentz und der Grünen-Vorsitzende Kai Klose erläutern, wie weit beide Partner auf dem Weg zu einem neuen Koalitionsvertrag schon gekommen sind. CDU und Grüne regieren seit der Landtagswahl 2013 gemeinsam in Hessen. Nach der Landtagswahl am 28. Oktober 2018 könnten sie mit hauchdünner Mehrheit ihr Bündnis fortsetzen.