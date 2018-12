Speyer

Am Nikolaustag durch die Pfalz: Biker sammeln für Kinderheim

06.12.2018, 02:08 Uhr | dpa

Rund zwei Dutzend als Weihnachtsmänner verkleidete Bikerinnen und Biker fahren heute auf Motorrädern für einen guten Zweck durch die Südpfalz. Die "Harley Davidson riding Santas" besuchen seit 2015 am Nikolaustag mehrere Kinder- und Seniorenheime in der Region und rufen zur Unterstützung eines Heims für krebskranke Kinder auf. Die Spenden stünden bei der Fahrt aber nicht allein im Vordergrund, sagte Santa-Sprecher Patrick Kuntz. "Es geht auch darum, Spaß zu haben und Leute zu begeistern. Wir rennen niemandem mit der Spendendose hinterher." Der Start ist in Landau (8.45 Uhr), die Spendenübergabe findet in Speyer statt (16.45 Uhr).