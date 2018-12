Magdeburg

Umweltministerin stellt Waldzustandsbericht vor

06.12.2018, 02:27 Uhr | dpa

Das Wetter hat der Natur in diesem Jahr stark zugesetzt. Ob und wie sich Winterstürme und Sommertrockenheit auf den Gesamtzustand des Waldes in Sachsen-Anhalt ausgewirkt haben, will Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) heute in Magdeburg berichten. Experten prüfen jedes Jahr, wie sich die Wälder entwickelt haben. Im vergangenen Jahr bescheinigten sie ihm einen guten Zustand, warnten jedoch vor den Folgen von Klimaveränderungen. Es habe in der Vergangenheit mehr und mehr Extremwetterereignisse gegeben, die dem Wald zu schaffen machten, so der Befund.

In diesem Jahr beklagten die Forstwirte dann gleich im Januar massive Schäden durch den Sturm "Friederike". Im Sommer kam monatelange Trockenheit und Hitze dazu. In Sachsen-Anhalt sind nach offiziellen Angaben 26 Prozent der Fläche vom Wald bewachsen.