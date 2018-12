München

Beratungsstelle soll Kommunen und Muslime zusammenbringen

06.12.2018, 02:41 Uhr | dpa

Für eine bessere Kooperation zwischen Kommunen und Muslimen im Freistaat soll ab Januar eine neue Beratungsstelle in München sorgen. Die Einrichtung "Islamberatung in Bayern. Brückenbauer zwischen muslimisch geprägten Lebenswelten und Kommunen" wird am Donnerstag (10.30 Uhr) in der Landeshauptstadt vorgestellt. Zu der Pressekonferenz wird auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) erwartet. Außerdem präsentiert die Eugen-Biser-Stiftung eine Studie über das Miteinander von Verwaltung und muslimischen Mitbürgern auf kommunaler Ebene. Demnach können die Kommunen in vielen Fällen nicht mit den Organisationsstrukturen der Muslimen umgehen.