Hochschule berät zu Freiwilligendienst an Auslandsschulen

06.12.2018, 05:58 Uhr | dpa

An der Hochschule Magdeburg-Stendal können sich Studenten heute über Austauschmöglichkeiten im Rahmen eines Freiwilligendienstes informieren. Anlass ist das zehnjährige Bestehen eines Netzwerks, das weltweit Schulen mit Deutschlandbezug zueinander bringt. Die Jubiläumstour der Pasch-Initiative endet mit der Veranstaltung an der Hochschule in Magdeburg.

Zu dem Netzwerk gehören nach Angaben des Auswärtigen Amtes weltweit mehr als 2000 Schulen, an denen rund 600 000 Schüler die deutsche Sprache lernen können. Im Rahmen des Freiwilligendienstes "kulturweit" würden junge Freiwillige an diesen Schulen eingesetzt, um die örtlichen Lehrer zu unterstützen, hieß es.

An der Hochschule Magdeburg-Stendal werden dazu am Donnerstag auch verschiedene Workshops angeboten. Dabei sollen interessierte Studenten die Möglichkeiten des Freiwilligendienstes des Auswärtigen Amtes kennen lernen.