Mainz

Kommunale Spitzenverbände warnen vor weniger Bürgernähe

06.12.2018, 07:38 Uhr | dpa

Mehrere kommunale Spitzenverbände befürchten Einbußen bei der Bürgernähe der Behörden, wenn die Vorschläge von Experten für eine Gebietsreform in Rheinland-Pfalz Realität werden. "Für die Bürger muss Verwaltung vor Ort noch wahrnehmbar sein", sagte die geschäftsführende Direktorin Daniela Franke vom Landkreistag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Fusionierte Kreise würden größer, unüberschaubarer und anonymer - das sei problematisch.

Der geschäftsführende Direktor des Städtetags, Fabian Kirsch, wies darauf hin, dass wichtige Stellen der Verwaltung wie Bau, Soziales und Jugend auf einen Kreis übergingen, wenn eine Stadt nicht mehr kreisfrei sei. Der Gemeinde- und Städtebund hatte bereits im Oktober vor neuen Fusionen gewarnt - größer sei nicht automatisch besser und billiger.

Nach den Vorschlägen aus einem Gutachten soll es im Extremfall nur noch fünf statt zwölf kreisfreie Städte geben, zudem sollen mehrere Kreise fusionieren. Innenminister Roger Lewentz (SPD) hatte betont, dass dies zunächst Vorschläge sind. Er will Bürgernähe und Ehrenamt im Blick behalten. Die Gutachter stellen an heute ihre Vorschläge in Mainz vor.