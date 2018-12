Bremen

Autoteilediebstahl: Großeinsatz mit 400 Polizisten

06.12.2018, 08:14 Uhr | dpa

Rund 400 Polizisten sind am Donnerstagmorgen in Bremen wegen des Verdachts des organisierten Diebstahls im Einsatz. Die Beamten, darunter auch Spezialkräfte der Bundespolizei, durchsuchen mehrere Wohnungen im gesamten Stadtgebiet. Es seien bislang drei Personen festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Donnerstag. Sie stehen im Verdacht, mehrere hochwertige Autoteile am Güterbahnhof gestohlen zu haben. Weitere Angaben konnte die Polizei bislang nicht machen.