Berlin

Toter Mann in Mitte entdeckt: Mordkommission ermittelt

06.12.2018, 09:24 Uhr | dpa

Die Mordkommission der Berliner Polizei hat nach einem Leichenfund am frühen Donnerstagmorgen die Ermittlungen aufgenommen. Der leblose Körper eines Mannes wurde nach Behördenangaben um kurz nach eins in einer Wohnung an der Friedrichstraße gefunden. In der Wohnung befand sich demnach neben dem Leichnam auch ein 41 Jahre alter Tatverdächtiger. Bei dem Opfer soll es sich um den 42 Jahre alten Mieter der Wohnung handeln. Alarmiert wurde die Polizei von der Freundin des Toten. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.