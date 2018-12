95. Critical Mass Wuppertal

Polizei ruft zur gegenseitigen Rücksichtnahme auf

06.12.2018, 11:16 Uhr | t-online.de, nhr

Am Freitagabend radelt die Critical Mass wieder durch Wuppertal. Die Polizei ruft Teilnehmer, Autofahrer und Fußgänger zu gegenseitiger Rücksichtnahme auf, um die Sicherheit und Zufriedenheit aller zu garantieren.

Gemeinsam auf dem Fahrrad durch die Stadt. In vielen Städten rund um den Globus gibt Critical-Mass-Bewegungen. In Wuppertal setzen sich am Freitag zum 95. Mal Radler in Bewegung, um gemeinsam ein paar Kilometer zurückzulegen.

Die Polizei ruft unterdessen zur gegenseitigen Rücksichtnahme auf. „Sicherheit geht immer vor“, heißt es in einem Facebook-Post. Alle, die unterwegs sind, sollen sicher ankommen: Radfahrer, Autofahrer und Fußgänger.

Liebe Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer in Wuppertal, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Critical Mass... Gepostet von Polizei NRW Wuppertal am Mittwoch, 5. Dezember 2018

Doch nicht nur um die Sicherheit im Straßenverkehr sind die Beamten besorgt. Nach der letzten Critical Mass habe es mehrere Beschwerden von Anwohnern gegeben. Critical-Mass-Teilnehmer hätten ihr Wohnumfeld beschmutzt. „Wir sind sicher, dass dies auch für sie nicht das Bild ist, dass sie nach Außen vermitteln möchten“, mahnt die Polizei die Radfahrer.

Treffpunkt ist wieder um 19 Uhr am Cinemaxx Wuppertal an der Schwebebahnstation Kluse.