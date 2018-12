Dorsten

A31: Vollsperrung zwischen Dorsten und Schermbeck

06.12.2018, 11:15 Uhr | dpa

Schermbeck/Hamm (dpa/lnw)- Die A31 vom Ruhrgebiet in Richtung Norddeutschland wird in der Nacht von Freitag auf Samstag in Richtung Emden zwischen Dorsten-West und Schermbeck gesperrt. Grund dafür sind laut Straßen.nrw Sanierungsarbeiten wegen verkehrsgefährdender Fahrbahnschäden. Die Sperrung dauert von 21.00 bis 09.00 Uhr. Der Verkehr wird umgeleitet.