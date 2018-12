Elf Menschen bei Brand verletzt

06.12.2018, 11:22 Uhr | dpa

Elf Menschen sind bei einem Brand in einem Wohnhaus im mittelfränkischen Fürth verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kamen sie wegen Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. In dem Haus seien zwölf Menschen gewesen, als das Feuer in der Nacht zum Donnerstag ausbrach, sagte ein Sprecher. Einige Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten, die anderen wurden von der Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht. Der Schaden wurde nach ersten Erkenntnissen auf 100 000 bis 150 000 Euro geschätzt. Die Ursache der Flammen war zunächst unklar.