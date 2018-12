Berlin

Union Berlin bangt um den Einsatz von Grischa Prömel

06.12.2018, 12:53 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin muss vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr) beim 1. FC Magdeburg um den Einsatz von Grischa Prömel bangen. Der Mittelfeldspieler hat in dieser Woche noch nicht einmal mit der Mannschaft trainiert. Grund sei eine Beinverletzung, teilte ein Union-Sprecher am Donnerstag mit. Die ärztlichen Untersuchungen würden noch laufen.

Teilweise individuell trainieren musste in den vergangenen Tagen Florian Hübner. Den Innenverteidiger, der aktuell mit einem gebrochenen Finger spielt, plagen Oberschenkelprobleme. In Magdeburg dürfte Hübner dennoch dabei sein.