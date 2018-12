Zwickau

900 Jahre Zwickau: Jubiläumsjahr lockt viele Besucher

06.12.2018, 12:56 Uhr | dpa

Mehr als 200 Veranstaltungen mit rund 950 000 Besuchern: Zwickau blickt zufrieden auf das Jubiläumsjahr zum 900. Geburtstag der Stadt. Etwa 240 Vereine, Institutionen und Unternehmen brachten sich in die Vorbereitung und Organisation ein, wie Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) am Donnerstag sagte. "Eigentlich müsste man 900 Mal 'Danke' sagen." Neben dem messbaren Erfolg - ein Plus von 12,5 Prozent bei den Übernachtungszahlen - wirke das Jubiläum auch langfristig nach, beispielsweise durch eine Stadtchronik. Zum ersten Mal Eingang in eine Urkunde fand das "territorio Zcwickaw" 1118.