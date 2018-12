Berlin

Zweite Verhaftung nach Geldtransporter-Überfall

06.12.2018, 13:00 Uhr | dpa

Nach dem spektakulären Raubüberfall auf einen Geldtransporter nahe dem Berliner Alexanderplatz ist ein zweiter Verdächtiger gefasst worden. Ermittler des Landeskriminalamts und Spezialkräfte der Berliner Polizei verhafteten am Donnerstagmorgen einen 32-Jährigen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ihm wird Beihilfe zum schweren Raub vorgeworfen.

Am Montag war in dem Fall eine erste Verhaftung bekannt geworden: Ein 38-Jähriger soll am 19. Oktober zusammen mit vier anderen Männern den Geldtransporter überfallen und ausgeraubt haben. Auf der Flucht schossen die Männer auf ein Polizeiauto, das sie verfolgte. Der 38-Jährige soll mit einem der polizeibekannten arabischstämmigen Clans in Beziehung stehen.