Rangsdorf

Mann in Rangsdorf getötet: Tatverdächtiger in U-Haft

06.12.2018, 13:03 Uhr | dpa

Nach dem gewaltsamen Tod eines 60-Jährigen in Rangsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) ist der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft gekommen. Der Haftbefehl wurde noch am Mittwoch vom zuständigen Amtsgericht erlassen, wie die Staatsanwaltschaft Potsdam am Donnerstag auf Nachfrage mitteilte. Nach wie vor bestehe Unklarheit über das Motiv der Tat. "Der Tatverdächtige hat sich noch nicht zur Tat geäußert", sagte Sprecherin Sarah Kress-Beuting am Donnerstag.

Der 36-jährige Berliner konnte noch in der Nähe des Tatorts aufgegriffen werden. Er und das 60-jährige Opfer waren Arbeitskollegen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Laut Zeugenaussagen war es zwischen dem älteren Mann und dem 36-Jährigen am Dienstagabend gegen 18.00 Uhr in der Nähe des Rangsdorfer Bahnhofes zunächst zu einem Streit gekommen. Infolgedessen soll der 36-Jährige ein Messer gezückt und auf den Mann eingestochen haben. Der 60-Jährige wurde mit mehreren Stichverletzungen gefunden. Ein Notarzt konnte trotz Wiederbelebungsmaßnahmen nur noch den Tod des Mannes feststellen.