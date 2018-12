Bad Schlema

Luxuskosmetik aus Bad Schlema: Export in mehr als 30 Länder

06.12.2018, 13:10 Uhr | dpa

Goldpartikel in der Creme, glitzernde Swarovski-Steine auf der Verpackung - seit 20 Jahren setzt ein mittelständisches Unternehmen aus dem erzgebirgischen Bad Schlema auf Kosmetik für das Luxussegment. Die Firma Medical Beauty Research, kurz MBR, exportiert nach eigenen Angaben inzwischen in mehr als 30 Länder. Vor allem in Russland, den USA und Asien boome das Geschäft, sagte Ronald Behrens, Mitglied der Geschäftsleitung. In einem sächsischen Kosmetikstudio suche man MBR hingegen vergebens. Der Kosmetikhersteller mit rund 40 Mitarbeitern setzt in erster Linie auf Hightech-Wirkstoffe, die einzeln bis zu 1000 Euro pro Gramm kosten können.

Die Branche für sogenannte Dienstleistungskosmetik, die nur in Parfümerien und Kosmetikstudios, jedoch nicht im Massenmarkt erhältlich ist, beschäftigt laut Branchenverband in Deutschland rund 120 000 Menschen und erwirtschaftet etwa 2,7 Milliarden Euro im Jahr.