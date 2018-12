Kiel

Landestierschutzbeauftragte für den Norden berufen

06.12.2018, 14:39 Uhr | dpa

Schleswig-Holstein Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hat die Vorsitzende des Landestierschutzverbands, Katharina Erdmann, zur Tierschutzbeauftragten für das Land berufen. Er wolle damit den Tierschutz stärken, gab Albrecht am Donnerstag an. Dieser habe schon jetzt eine hohe Priorität. So gibt es einen Runden Tisch zum Tierschutz in der Nutztierhaltung, einen Tierschutzbeirat und mit Edgar Schallenberger einen Vertrauensmann für Tierschutz in der Landwirtschaft.

Die neue Beauftragte soll sich ehrenamtlich verstärkt auch für den Tierschutz außerhalb der Landwirtschaft einsetzen. "Gerade Haustiere sind in den vergangenen Jahren immer mehr in den Fokus gerückt", sagte Albrecht. Die Landesbeauftragte fungiert als Ansprechpartnerin für die Bürger und berät den Minister. Erdmann (45) ist studierte Grafikerin und leitet mit ihrem Ehemann das Wildtier- und Artenschutzzentrum in Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg).