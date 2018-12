Nalbach

Lukas Dauser turnt künftig für die TG Saar

06.12.2018, 14:45 Uhr | dpa

WM-Finalist Lukas Dauser turnt ab der kommenden Saison für den Bundesligisten TG Saar. Das bestätigten die Saarländer am Donnerstag. Der 25-jährige Münchner, der am vergangenen Wochenende noch mit der KTV Obere Lahn deutscher Mannschaftsmeister geworden war, gilt als einer der wichtigsten Hoffnungsträger der deutschen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaften 2019 in Stuttgart und die Olympischen Spiele in Tokio 2020. "Lukas ist ein Ausnahmekünstler am Barren. Er wird unser Team deutlich verstärken", freute sich der TG-Vorsitzende Thorsten Michels über den Neuzugang. Hintergrund des Wechsels ist der Rückzug aus der 1. Bundesliga von Dausers bisherigem Club KTV Obere Lahn zum Jahresende. In den 16 Monaten zuvor hatte sich der frühere deutsche Mehrkampfmeister nach einer schweren Knieverletzung zurückgekämpft und kurz vor der WM in Doha/Katar Ende Oktober ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Bei den Welttitelkämpfen wurde Dauser dann mit zwei Finalteilnahmen erfolgreichster Turner der deutschen Männer-Riege.