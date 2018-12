Erfurt

Ehemaliger Altar zurück im Naumburger Dom

06.12.2018, 14:52 Uhr | dpa

Ein ehemaliger Altar ist in den Naumburger Dom zurückgekehrt. Der zweiflüglige Schnitzaltar gehört heute dem Angermuseum Erfurt. Für zunächst fünf Jahre ist er nun wieder im Dom zu sehen, wie die Vereinigten Domstifter am Donnerstag mitteilten. Zuvor war das Kleinod in der Sonderausstellung "Dialog der Konfessionen. Bischof Julius Pflug und die Reformation" in Merseburg gezeigt worden.

Aktuell steht er in der Evangelistenkapelle des Naumburger Doms. Das Angermuseum kaufte den ursprünglich zum Dom gehörenden Altar 1915 von der Naumburger Othmarsgemeinde. Sie hatte den Altar 1699 für die damals neu gebaute Kirche St. Othmar bekommen. Im Erfurter Museum konnte der Altar aus Platzgründungen nicht ausgestellt werden, er stand im Depot. In Naumburg ist er nun für die Öffentlichkeit zugänglich.