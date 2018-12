Limburg an der Lahn

Bistum Limburg plant mit größerem Etat

Das Bistum Limburg hat für seinen Haushalt 2019 mehr Geld eingeplant. Der Etat betrage rund 302 Millionen Euro, teilte die auf hessischem und rheinland-pfälzischem Gebiet liegende Diözese am Donnerstag mit. Damit seien etwa 22,7 Millionen Euro mehr im Topf als 2017. Insgesamt 230,5 Millionen Euro des Haushalts werden demnach aus der Kirchensteuer finanziert. Die Planungen ermöglichten Raum für "gezielte Investitionen", behielten aber auch die finanzielle Vorsorge im Blick, teilte das Bistum weiter mit.

Der Löwenanteil des Etats, rund 114 Millionen Euro, fließen für die Seelsorge in die Gemeinden. Die Diözese will zudem rund 24 Euro in den Bereich "Familien und Generationen" stecken, zu dem auch die Finanzierung von Kitas gehört. Für die Leitung und Verwaltung seien 29,1 Millionen Euro vorgesehen, für soziale und karitative Aufgaben 16,3 Millionen Euro.