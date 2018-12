Stendal

Stendaler Winckelmann-Museum will breites Publikum erreichen

06.12.2018, 16:17 Uhr | dpa

Das umgebaute und erweiterte Winckelmann-Museum will das Leben und Werk des Archäologen einem breiten Publikum nahebringen und Besucher hinzugewinnen. Die neue Ausstellung sei sowohl für Kinder wie für Kenner als auch für Menschen gedacht, die sich einfach interessierten, sagte der Präsident der Winckelmann-Gesellschaft, Max Kunze, am Donnerstag in Stendal. Die ursprünglichen 13 000 Besucher pro Jahr sollten gesteigert werden. Im Mittelpunkt der Ausstellung stünden nach wie vor Objekte, sie würden medial unterstützt und erklärt. Das Museum zum in Stendal geborenen Archäologen und Aufklärer Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) öffnet am Sonntag für die Besucher.