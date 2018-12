Volkmarsen

Toter in Nordhessen: Verdacht auf Verbrechen

06.12.2018, 16:19 Uhr | dpa

Nach dem tödlichen Feuer in einem Wohnhaus im Kreis Waldeck-Frankenberg ermitteln die Behörden wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt. Die Feuerwehr hatte während des Einsatzes den 79 Jahre alten Bewohner tot aufgefunden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten, ist noch unklar, wer für die mögliche Tat in Volkmarsen verantwortlich ist.

Ermittler haben demnach aber eindeutig festgestellt, dass der Brand am Morgen des 20. November vorsätzlich gelegt wurde. Während des Brandeinsatzes hatten Feuerwehrleute den Bewohner in dem Haus entdeckt. Der Tote wurde obduziert, laut Rechtsmedizin wurden Spuren von Gewalteinwirkung festgestellt. Ein Fremdverschulden am Tod des Seniors könne nicht ausgeschlossen werden, wie die Behörden weiterhin mitteilten. Zur Todesursache wollte sich ein Sprecher der Polizei am Donnerstag nicht äußern.

Die Staatsanwaltschaft Kassel und die Kriminalpolizei Korbach hoffen auf Zeugenaussagen. Eine Zeitungszustellerin hatte am frühen Morgen das Feuer in dem massiven Blockholzhaus bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr brach kurz darauf das Haus auf und fand den toten Mann im Erdgeschoss. Er hatte sich allein dort aufgehalten. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Die Polizei bezifferte den Schaden mit etwa 300 000 Euro.