Mainz

Krankenfahrten werden künftig über Servicenummer organisiert

06.12.2018, 19:16 Uhr | dpa

Um mögliche Engpässe bei Rettungswagen zu vermeiden, werden Krankenfahrten in Rheinland-Pfalz künftig über eine neue Servicenummer organisiert. Unter der Nummer 19222 sollen solche Fahrten in Zukunft geplant werden. Dabei wird auch geschaut, ob Fahrzeuge privater, zugelassener Anbieter bereitstehen, wie das Innenministerium in Mainz am Donnerstag mitteilte.

Bei Krankenfahrten gibt es - anders als bei Krankentransporten - keine medizinisch-fachliche Betreuung an Bord der Fahrzeuge. In der Realität handelt es sich etwa um Fahrten zum Arzt - beispielsweise bei Dialyse-Patienten - oder einen Transport eines Patienten nach Hause nach der Entlassung aus einer stationären Behandlung.

In den vergangenen Jahren seien vermehrt Krankenfahrten mit Fahrzeugen des Rettungsdienstes erledigt worden. Das könne zu Engpässen bei der Versorgung von Notfallpatienten und Kranken mit medizinischem Betreuungsbedarf führen, hieß es. Auf die nun vorgestellte Lösung hatten sich nach einem Gespräch in Mainz Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD) sowie Vertreter von Hilfsorganisationen, Krankenkassen, Kliniken, Behörden und dem Verkehrsgewerbe geeinigt.