Wörth

Auto stößt mit Lastwagen zusammen: Autofahrer stirbt

06.12.2018, 21:16 Uhr | dpa

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit, auf dem Display ist der Hinweis "Unfall" zu lesen. Foto: Monika Skolimowska/Archiv (Quelle: dpa)

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen ist im Landkreis Landshut ein 60 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann habe am Donnerstag bei einem Überholmanöver kurz hinter der Gemeinde Wörth an der Isar den entgegenkommenden Lastwagen übersehen, teilte die Polizei mit. Er erlag demnach noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 24 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt.