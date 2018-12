Lingen (Ems)

Feuer in Brennelementefabrik gelöscht: Niemand verletzt

06.12.2018, 21:50 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einer Brennelementefabrik sind in Lingen im Emsland am Donnerstag Polizeiangaben zufolge keine gefährlichen Stoffe freigesetzt worden. Verletzt worden sei niemand, sagte eine Polizeisprecherin. Messungen hätten belegt, "dass keine Schadstoffe freigesetzt wurden", sagte sie. Das Gebäude, in dem sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers Mitarbeiter befunden hätten, sei noch vor Eintreffen der Rettungskräfte evakuiert worden, hieß es.

Demnach brach das Feuer in einem Labor aus, das sich im "nicht-nuklearen Teil" der nuklearen Fertigung der Fabrik befinde. In dem Betrieb werden unter anderem Brennelemente für Atomkraftwerke gefertigt. Für weitere Ermittlungen werde der Brandort untersucht. Das Feuer hatte einen Großeinsatz der Feuerwehr und weiterer Rettungsdienste ausgelöst.

Der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz hatte noch kurz zuvor eine Stillegung des Betriebs gefordert. Innerhalb weniger Wochen habe es in der Atomfabrik zwei meldepflichtige Ereignisse gegeben, hieß es.